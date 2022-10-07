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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ilki yaşadı!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca'yla evinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Batshuayi ve Mamas'ın (k.k.) attığı gollerle 3 puana uzanırken sarı-lacivertlilerin oynadığı futbol da göz doldurdu. Haftayı lider kapatan Fenerbahçe AEK Larnaca karşısında bir ilki de yaşadı

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  • Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ilki yaşadı!

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek liderlik yolunda hataya izin vermedi.
  • Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ilki yaşadı!

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan sarı-lacivertliler, 26. dakikada Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
  • Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ilki yaşadı!

    İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe, 52. dakikada Osayi-Samuel, 55. dakikada ise Emre Mor'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda golü bulamadı. 
  • Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ilki yaşadı!

    Maçın 79. dakikasında Rossi'nin ortasında Mamas'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertliler, sahadan bu skorla galip ayrılmayı bildi.
  • Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ilki yaşadı!

    Fenerbahçe, bu galibiyetle grupta puanını 7'ye çıkardı.
  • Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ilki yaşadı!

    AVRUPA GOLCÜSÜ BATSHUAYI

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Avrupa kupalarına iyi başladı.
  • Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ilki yaşadı!

    Tecrübeli golcü, sarı-lacivertlilerin grupta oynadığı ilk maçta Dinamo Kiev'e karşı attığı son dakika golüyle takımına 3 puanı getirmişti.
  • Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ilki yaşadı!

    Dinamo Kiev'in ardından AEK Larnaca maçında da 26. dakikada takımını öne geçiren gole imza atan Batshuayi, 3 maç sonunda 2. golünü kaydetti.
  • Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ilki yaşadı!

    BİR İLKİ YAŞADI

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda ilk kez gol yemeden galip geldi.
  • Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ilki yaşadı!

    Gruptaki ilk maçında Dinamo Kiev'i sahasında 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2. maçında deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kalmıştı.
  • Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ilki yaşadı!

    Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ise 2-0 galip gelerek ilk kez gol yemedi.
  • Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ilki yaşadı!

    Öte yandan sarı-lacivertliler, grubundaki 3 maçta da rakip fileleri 2'şer kez havalandırarak 6 gol sevinci yaşadı.
  • Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ilki yaşadı!

    Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, AEK Larnaca karşısında son dakikalarda oyuna dahil oldu.
  • Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ilki yaşadı!

    Genç futbolcu, 88. dakikada Michy Batshuayi'nin yerine oyuna dahil olurken, taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

     

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