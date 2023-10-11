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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Fenerbahçe Alagöz Holding-ASVEL: 106-57 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Alagöz Holding-ASVEL: 106-57 (MAÇ SONUCU)

        Kadınlar Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding, A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransız ekibi ASVEL'i 49 sayı farkla 106-57 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 22:02 Güncelleme: 11.10.2023 - 22:02
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        Fenerbahçe'den 49 sayı fark!
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        Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Euroleague A Grubu 2´nci maçında kendi evinde ASVEL´i 106-57 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe'de 23 sayıyla Napheesa Collier oldu.

        SALON: Metro Enerji Spor

        HAKEMLER: Jan Baloun, Kirile Tvauri, Veronika Obertova

        FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sevgi Uzun 6, Alperi Onar 14, Meesseman 19, Anderson 8, Tilbe Şenyürek 10, McBride 22, Collier 23, Lekovic 2, Laksa 2, Duygu Özen

        ASVEL: Fauthoux 15, Gruda 9, Chery 14, Ciak 2, Camara 2, Mouyokolo 2, Allemand 3, Davis 2, Miyem 8, Risacher

        1´İNCİ PERİYOT: 31-9

        İLK YARI: 49-36

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 76-50

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