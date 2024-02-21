Fenerbahçe Alagöz Holding-Perfumerias Avenida: 98-91 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague çeyrek final ilk maçında ağırladığı İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı 98-91 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisi ilk maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini 98-91 yendi.
Çeyrek final serisinde ikinci karşılaşma, 28 Şubat Çarşamba günü İspanya'nın Salamanca şehrinde oynanacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Nikola Perlic (Hırvatistan), Veronika Obertova (Slovakya), Karolina Paulina Gajdosz (Polonya)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Anderson 22, Collier 21, McBride 27, Milic 15, Sevgi Uzun 5, Badiane 4, Laksa 2, Alperi Onar 2
Perfumerias Avenida: Carter 10, Delaere 4, Gil 8, Prince 22, Vilaro 21, Olcay Çakır 2, Hatar 4, Kone 3, Leonor Rodriguez 17
1. Periyot: 30-24
Devre: 53-44
3. Periyot: 77-64