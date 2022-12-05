Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçı için nefesler tutuldu. 2022 Dünya Kupası arasında liglere verilen arayı hazırlık maçları ile değerlendiren Fenerbahçe Alanspor ile karşılaşıyor. Peki, "Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte zorlu mücadele öncesinde öne çıkan detaylar...