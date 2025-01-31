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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Anderlecth maçı tarihi: Avrupa Ligi play-off turu Fenerbahçe - Anderlecth maçı ne zaman, saat kaçta?

        Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off ilk maç tarihi: Fenerbahçe - Anderlecth maçı ne zaman, saat kaçta?

        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakibi kim oldu son dakika yanıt buldu. UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi tamamlandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura ile birlikte sarı-lacivertlilerin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlech ile eşleşti. Avrupa Ligi'nde play-off turu mücadeleleri iki maç üzerinden oynanacak. Rakibine üstünlük kuran takım son 16 turuna yükselecek. FB Avrupa Ligi maç programı futbolseverlerin gündeminde. Peki Fenerbahçe - Anderlech maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off ilk maç tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 01.02.2025 - 09:21
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        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakibi son dakika belli oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi 31 Ocak Cuma bugün gerçekleşti. Kuranın ardından sarı-lacivertli temsilcimizin play-off rakibi netleşti. Fenerbahçe, play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht karşısında bir üst tura yükselme mücadelesi verecek. Kura çekiminin ardından gözler maç programına çevrildi. Peki Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşe, Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off ilk maç tarihi hakkında bilgiler…

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        UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma bugün düzenlendi.

        İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura ile birlikte temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off rakipleri belli oldu.

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        FENERBAHÇE, ANDERLECTH İLE EŞLEŞTİ

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe’nin Belçika temsilcisi Anderlecth ile eşleşti. Galatasaray’ın rakibi ise Hollanda ekibi AZ Alkmaar oldu.

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        FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?

        Play-off karşılaşmaları iki maç üzerinden oynanacak.

        Fenerbahçe - Anderlecht mücadelesinde ilk maç 13 Şubat’ta, ikinci karşılaşma (rövanş) ise 20 Şubat’ta oynanacak. Detaylı program kura çekiminin akşamında yayınlanacak.

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        UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

        Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

        Son 16, çeyrek final, yarı final kura çekimi: 21 Şubat 2025

        Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

        Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

        Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

        Final: 21 Mayıs 2025

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        İŞTE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

        AZ Alkmaar - Galatasaray

        Porto – Roma

        Midtjylland - Real Sociedad

        Ajax - Union SG

        FCSB - PAOK

        Fenerbahçe - Anderlecht

        Twente - Bodø/Glimt

        Viktoria Plzeň - Ferencváros

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        SON 16'YA DİREKT OLARAK KALAN TAKIMLAR

        Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa Ligi'nde sekiz maçtan oluşan ilk aşama tamamlandı.

        Yeni formatlı ilk sezonu lider tamamlayan ekip 19 puanla Lazio oldu. Lazio'nın ardından Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers ilk 8'de yer alarak son 16 turuna adlarını direkt olarak yazdırdı.

        Sporting Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö FF, Rigas Skola, Ludogorets Razgrad, Dynamo Kiev, Nice ve Karabağ ise Avrupa Ligi'ne ise veda ettiler.

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