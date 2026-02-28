Canlı
        Fenerbahçe, Antalya deplasmanında!

        Fenerbahçe, Antalya deplasmanında!

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, yarın Antalyaspor'a konuk olacak. Ligde son oynadığı Kasımpaşa maçında zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını kullanamayan sarı-lacivertliler, bu maçtan galip ayrılmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 10:08
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

        Ligde 23 maç sonunda 53 puan toplayan sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

        Son lig maçında Kasımpaşa karşısında 90+5. dakikada öne geçen Fenerbahçe, 90+11. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını kullanamamıştı.

        2

        6 EKSİK

        Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.

        3

        6 OYUNCU KART SINIRINDA

        Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sakatlığı sebebiyle yarınki maçta forma giyemeyecek kaleci Ederson'un yanı sıra Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür kart sınırında yer alıyor.

        Bu futbolcular yarın kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.

        4

        NAMAĞLUP TEK TAKIM KONUMUNDA

        Fenerbahçe, Süper Lig'de namağlup şekilde yoluna devam eden tek takım olarak dikkati çekiyor.

        Ligde 15 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bu maçlarda 52 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 21 gol gördü.

        5

        İNGİLTERE'DEN DOĞRUDAN ANTALYA'YA GİTTİ

        Fenerbahçe, sıkışık maç programı sebebiyle İngiltere'den doğrudan Antalya'ya hareket etti.

        Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenmesine karşın elenen sarı-lacivertliler, İstanbul'a dönmeden Antalya'ya geçti. Fenerbahçe, Antalya'da bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        6
