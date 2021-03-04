Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk ediyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

STAT: Ülker

SAAT: 19:00

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: BeIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi, Pelkas, Mesut Özil, Samatta

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Eren Albayrak, Fredy, Amilton, Gökdeniz

MAÇTAN NOTLAR

Göztepe mağlubiyetinin ardından geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor'u deplasmanda yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u da devirerek zirve yolunda iddiasını korumayı planlıyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, Antalyaspor müsabakası öncesinde 54 puanla 3. sırada bulunuyor.

Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor, 11 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2021 yılında kaybetmeyen 7 takımdan biri olan Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar alarak, 55 yıllık tarihinde ilk kez 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalamayı hedefliyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde belinde ağrı bulunan Sadık Çiftpınar ile sakatlıktan çıkmasına karşın henüz hazır olmayan Luiz Gustavo, Antalyaspor karşısında kadroda yer almayacak. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu hafta sonu değerlendirecek olan Caner Erkin ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Diego Perotti de kadroda bulunmayacak. Fenerbahçe'de sarı kart cezalıları Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş da arkadaşlarını zorlu mücadelede yalnız bırakacak.

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, Naldo ile Ufuk Akyol sakatlıkları dolayısıyla takımı yalnız bırakacak.

5 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci yarın sarı kart görmeleri halinde Konya deplasmanına götürülmeyecek. Diğer yandan takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışan Caner Erkin de kart sınırında.

İRFAN CAN İLK KEZ KADRODA

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, ilk kez yeni takımıyla boy gösterecek. Sakatlığı sebebiyle hiçbir maçın kadrosunda yer alamayan milli oyuncu, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.