FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada biletlerin satışa çıkacağı tarih ve fiyatları ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

Biletler:

19.10.2022 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)

20.10.2022 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

21.10.2022 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.