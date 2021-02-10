Emre Belözoğlu seneye eğer görevine devam edecekse bir daha ayak tenisi arkadaşlarının tavsiyesi ile oyuncu almamalı. Harun başta olmak üzere madrabaz Comolli döneminde gelen her, ama her futbolcudan kurtulmalı. Ne uzar ne kısalır Ferdi de dahil. 3. kaleci Oytun da gönderilmeli. Muhakkak santrfor alınacaktır ama kalan maçlardaki durumuna göre Samatta da satılmalı. Mert Hakan bu haliyle zaten takasa gider.