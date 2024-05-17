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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan adaylığı için gereken imzaları teslim etti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan adaylığı için gereken imzaları teslim etti

        Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan Ali Koç, başkan adaylığı için gereken imzaları teslim etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 18:33 Güncelleme: 17.05.2024 - 18:33
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        Ali Koç adaylık için gereken imzaları teslim etti
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        Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan Ali Koç, başkan adaylığı için gereken imzaları teslim etti.

        Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada, başkan adaylığı için iç tüzükte koşul olarak sunulan imzaların Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına teslim edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Yüksek katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz olağan seçimli genel kurulumuzun, 2018 yılından itibaren güçlenen Fenerbahçe demokrasisine yakışır bir şekilde hayata geçmesini; seçim sonuçlarının şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim."

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