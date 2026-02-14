Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: 12 maçımız var, önümüze bakıyoruz - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran: 12 maçımız var, önümüze bakıyoruz

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor galibiyetiyle mutlu olduklarını belirterek, "12 haftamız ve 12 maçımız var. Önümüze bakıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 22:57 Güncelleme: 14.02.2026 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "12 maçımız var, önümüze bakıyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

        Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, mutlu olduklarını belirterek ligde kalan 12 haftaya işaret etti.

        Trabzon'da dostane şekilde ağırlandıkları için bordo-mavili yönetime teşekkür eden Saran şu ifadeleri kullandı:

        "Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben, ekibim ve takımımız Trabzon’a indiğimiz andan itibaren başta Trabzon halkı, Valimiz, emniyet güçleri, kulüp başkanı Ertuğrul bey bizi çok çok güzel ağırladı. Çok güzel ilgilenildik. Umudumuz bundan sonar deplasman maçlarına taraftarlarında gelmesi ve aramızdaki olan bu gerginliğin bitmesidir. Yönetim olarak en büyük umudumuz budur. Tekrar kendilerine teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. 12 haftamız ve 12 maçımız var. Önümüze bakıyoruz"

        ÖNERİLEN VİDEO

        30 milyon dolarlık soygunla ilgili 3 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi

        30 milyon dolarlık soygunla ilgili 3 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzon'da Fener alayı!
        Trabzon'da Fener alayı!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        61 yıllık rekoru egale etti!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Tarihi kaynak geri döndü
        Tarihi kaynak geri döndü
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!