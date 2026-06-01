        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko: 60 - Anadolu Efes: 59 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko: 60 - Anadolu Efes: 59 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 22:36 Güncelleme:
        Fenerbahçe Beko, 18 sayıdan geri döndü!

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 60-59 yendi.

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci de maçı izledi.

        Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 6. dakikada Ercan Osmani'nin basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 2-13. Üstünlüğünü çeyrek boyunca sürdüren lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 21-6 önde tamamladı.

        Müsabakanın ikinci periyoduna Fenerbahçe Beko savunma sertliğini artırarak başlasa da konuk ekip, 15. dakikayı 25-13 üstün geçti. Anadolu Efes, soyunma odasına da 34-21 galip gitti.

        İkinci yarıya Melli'nin üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe Beko, 25. dakikada Biberovic'in turnikesiyle farkı tek hanelere indirdi: 29-38. Larkin önderliğinde ürettiği sayılarla toparlanan Anadolu Efes, 28. dakikada Ercan Osmani'nin orta mesafe basketiyle farkı 17 sayıya (32-49) kadar çıkardı. Anadolu Efes, final periyoduna da 51-36 üstün girdi.

        Son periyoda Jantunen ve Biberovic'in üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 33. dakikada farkı 8 sayıya kadar indirdi: 43-51. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 38. dakikada Melli'nin serbest atış çizgisinden bulduğu sayıyla farkı 3'e (51-54) indirdi. Fenerbahçe Beko, bitime 1,5 dakika kala Melli'nin üçlüğüyle skoru eşitledi: 54-54. Daha sonra iki takım da karşılıklı basketler bulurken sarı-lacivertli ekip, bitime 5,6 saniye kala Horton-Tucker'ın basket faulüyle 60-59 öne geçti. Anadolu Efes, Larkin ile son hücumdan yararlanamazken Fenerbahçe Beko müsabakayı 60-59 kazandı.

        Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci maçı 3 Haziran Çarşamba günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.

        CHP Kurultayına mali inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Millilerden dört dörtlük prova!
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        "Dijital demanstan korunmak için navigasyonu kapatın" uyarısı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Google'dan sivrisinek ordusu!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
