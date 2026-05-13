Fenerbahçe Beko: 72 - Beşiktaş GAİN: 85 | MAÇ SONUCU
Basketbol Süper Lig'in 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko'ya konuk olan Beşiktaş GAİN, rakibini 85-72 mağlup etti.
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 21:17 Güncelleme:
Siyah-beyazlı ekip, bu skorun ardından ligi 25 galibiyetle tamamladı. Bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler ise 24 galibiyette kaldı.
Fenerbahçe, 30. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etmesi durumunda ikili averajdan ötürü sezonu lider tamamlayacak aksi skorda ise liderlik Beşiktaş'a geçecek.
