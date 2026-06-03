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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko: 73 - Anadolu Efes: 72 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko: 73 - Anadolu Efes: 72 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında A. Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Sarı Lacivertliler, mücadelenin ilk yarısında 18 sayı geriye düşmesine rağmen kazanmayı bildi ve finale giden yolda önemli bir avantaj yakaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 22:31 Güncelleme:
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        F.Bahçe Beko yine 18 sayıdan döndü!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, ağırladığı Anadolu Efes'i 73-72 yenerek seride 2-0 öne geçti.

        Sarı Lacivertliler, ilk maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da 18 sayı geriye düşmesine rağmen kritik bir geri dönüşe imza attı ve final biletini alma yolunda büyük bir avantaj elde etti.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Murat Ciner

        Fenerbahçe Beko: Tarık Biberovic 20, Devon Hall 8, Nicolo Melli 2, Talen Horton Tucker 19, Khem Birch 3, Wade Baldwin 14, Metecan Birsen 2, Mikael Olli Axel Jantunen 1, Arturs Zagars 3, Onuralp Bitim 1

        Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

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        Anadolu Efes: Shane Larkin 7, Brice Dessert 5, PJ Dozier 12, Nick Weiler-Babb 3, Ercan Osmani 2, Jordan Loyd 19, Rolands Smits 5, Rodrigue Beaubois 4, Şehmus Hazer 12, Kai Jones, Erkan Yılmaz 3

        Başantrenör: Pablo Laso

        1. Periyot: 16-18

        Devre: 32-47

        3. Periyot: 56-58

        4. Periyot: 73-72

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