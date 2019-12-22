ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta heyecanı sürüyor. THY Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları bir türlü alamayan Fenerbahçe Beko, evinde ligin dişli takımlarından Teksüt Bandırma'yı konuk etti.
Zaman zaman skor üstünlüğünü kaybetse de maç sonunu iyi oynayan Sarı-Lacivertliler, 10. galibiyetini almayı başardı.
Fenerbahçe'de Luigi Datome attığı 18 sayıyla yıldızlaştı, Sloukas da 9 asistle galibiyette büyük rol oynadı.
Bandırma ekibi ise 5. mağlubiyetini aldı.
Sarı-Lacivertli taraftarlar, hafta içinde istifa edeceği iddiaları gündeme gelen Zeljko Obradovic'e mücadele öncesinde ve sonrasında destekte bulundu. Karşılaşma sırasında da "Obradovic" tezahüratları yapıldı. Maç öncesinde ise taraftarlar Ali Koç'a "Obradovic ile sözleşme yenile" şeklinde tezahürat yaptı.
Fenerbahçe Beko: 89 - Teksüt Bandırma: 79
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Fenerbahçe Beko: Sloukas 8, De Colo 15, Datome 18, Williams 13, Lauvergne 12, Melih Mahmutoğlu 10, Egehan Arna 2, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed 11
Teksüt Bandırma: Smith 5, Kalinoski 13, Şehmus Hazer 6, Hummer 11, Terry 21, Prewitt 19, Furkan Haltalı, Rıdvan Öncel 4, Erkan Yılmaz, Alperen Şengün
1. Periyot: 21-16
Devre: 44-34
3. Periyot: 66-60
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