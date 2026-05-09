        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Yazı-turada biz kazandık

        Sarunas Jasikevicius: Yazı-turada biz kazandık

        Fenerbahçe Beko'yu üst üste 3. kez Final-Four'a taşıyan başantrenör Sarunas Jasikevicius, Zalgiris galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ülkesinin takımı olan Zalgiris'i çok sevdiğini belirten Litvanyalı çalıştırıcı, "İşimizi yapmamız gerekiyordu. Takım için en iyi işi yapmaya çalıştım. Bu tip maçların sonunda herkes kazanabilir. Biraz yazı-turada biz kazandık diyebiliriz" dedi.

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 00:10 Güncelleme:
        "Yazı-turada biz kazandık"

        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Zalgiris Kaunas'ı mağlup edip EuroLeague'de üst üste 3. kez Final-Four'a kalmalarını değerlendirdi.

        "EN İYİ İŞİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"

        Bir dönem başantrenörlüğünü de yaptığı ülkesinin takımı Zalgiris'i çok sevdiğini belirten Sarunas Jasikevicius, "Zalgiris'i çok seviyorum. Bu takımı, bu koçu... Benim için aile gibi. Ama kader bizi buraya getirdi. İşimizi yapmamız gerekiyordu. Takım için en iyi işi yapmaya çalıştım. Bu tip maçların sonunda herkes kazanabilir. Biraz yazı-turada biz kazandık diyebiliriz." dedi.

        "EKSTRA GAYRET GÖSTERDİK"

        Litvanyalı çalıştırıcı, maçla ilgili olarak ise "Serinin önemli bölümünde biz daha iyiydik ama Zalgiris büyük karakter ortaya koydu. İlk 3 maçta hep öne geçtik. 15 sayıdan fazla öne geçtik ama hep geri geldiler, hep mücadele ettiler. Karakter ortaya koydular. Bugün biz çabaladık. Ekstra gayret gösterdik. Son dakikalar ve uzatma tamamen yazı-turaydı bence." ifadelerini kullandı.

