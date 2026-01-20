Habertürk
        Fenerbahçe Beko, Bologna'ya konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Bologna'ya konuk oluyor

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 23. haftasında yarın İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 09:37 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:49
        Fenerbahçe Beko, Bologna'ya konuk oluyor!
        EuroLeague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi Virtus Bologna ile deplasmanda karşılaşacak.

        Sarı-lacivertli takım, bu sezon 7. kez oynanacak çift maç haftasındaki ilk maçında Virtus Bologna'nın karşısına çıkacak.

        Virtus Arena'da oynanacak 23. haftanın kapanış karşılaşması, TSİ 22.30'da başlayacak.

        Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 21 müsabakada 14 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, haftaya averajla 3. sırada girdi.

        Organizasyonda yaptığı son 13 mücadelenin 11'ini kazanan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'ya üstünlük kurarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

        EuroLeague'de sezonun geride kalan bölümünde 11'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Virtus Bologna ise 12. basamakta yer aldı.

        Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nin 13. haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşmada Virtus Bologna'yı 66-64 mağlup etmişti.

