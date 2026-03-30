        Fenerbahçe Beko'da ayrılık: Scottie Wilbekin - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'da ayrılık: Scottie Wilbekin

        Fenerbahçe Beko, 32 yaşındaki Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 18:40 Güncelleme:
        F.Bahçe Beko'da ayrılık açıklandı!

        Fenerbahçe Beko, 32 yaşındaki basketbolcu Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

        Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

        Her şey için teşekkürler Scottie Wilbekin!

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda kadromuza katılan ve Çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır.

        Scottie Wilbekin’e takımımıza yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

