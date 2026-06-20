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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo'dan emeklilik kararı

        Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo'dan emeklilik kararı

        Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyun kurucusu Nando De Colo, aktif basketbolculuk kariyerini noktaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 22:46 Güncelleme:
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        Nando De Colo'dan emeklilik kararı!

        Fenerbahçe'de Beko'da forma giyen Fransız basketbolcu Nando De Colo, aktif kariyerine nokta koydu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2006 yılında başladığı profesyonel basketbol kariyerinde kazandığı başarılarla Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran, 2019-22 ve 2025-26 sezonlarında giydiği çubuklu formamızla sarı mirasımızda da özel bir yer edinen oyuncumuz Nando De Colo, kariyerini dün akşam kazandığımız şampiyonlukla noktaladı." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, "Nando'ya, Avrupa basketboluna ve Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, her zaman ailemizin bir parçası olacak De Colo ailesine hayatlarının yeni bölümünde başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz." denildi.

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