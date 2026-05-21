        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'da Onuralp Bitim'den Olympiakos yorumu: Belirleyici faktör savaşmak olacak

        Onuralp Bitim'den Olympiakos yorumu: Belirleyici faktör savaşmak olacak

        EuroLeague Final-Four yarın finalinde Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da Onuralp Bitim ve Arturs Zagars açıklamalarda bulundu. Onuralp Bitim, "Maçın belirleyici faktörü savaşmak olacak. Savaşan, daha iyi oynayan ve tecrübesiyle oyuna istediklerini yansıtan taraf finale çıkacak. Bu takım biz olacağız" derken, Zagars ise, "Kendimizi iyi hissediyoruz ama aynı zamanda kendimize güveniyoruz. Ancak asıl önemli olan sakin kalmak. Herkesin sağlıklı olmasına seviniyoruz. Mücadeleye hazırız." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 20:11
        "Belirleyici faktör savaşmak olacak"

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final (Final-Four) ilk maçında yarın Olmypiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da milli oyuncu Onuralp Bitim, favori olduklarını ve finale yükselebilmek için en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını söyledi.

        Sarı-lacivertli takımda Onuralp Bitim ile Letonyalı oyuncu Arturs Zagars, Telekom Center'da gerçekleştirilen antrenmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        ONURALP BİTİM: KUPAYA BİR ADIM DAHA ATMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

        Motivasyonlarının çok yüksek olduğunu belirten Onuralp, "Takımdaki ortam çok güzel. Sezon başından beri son şampiyon ünvanıyla en büyük favori olarak geliyoruz. Ne birinci bitirmek ne de favori olmak, maç kazanılmadan bir şey ifade etmiyor. Sezon başından bu yana çok çalıştık. Hayalini kurduğumuz ve hak ettiğimiz kupayla aramızda Olympiakos engeli var. Bu galibiyeti alıp kupaya bir adım daha atmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

        İki takımda da çok kaliteli oyuncular olduğunu aktaran milli basketbolcu, "Maçın belirleyici faktörü savaşmak olacak. Savaşan, daha iyi oynayan ve tecrübesiyle oyuna istediklerini yansıtan taraf finale çıkacak. Bu takım biz olacağız. Fenerbahçe olarak üst üste şampiyonluk.... Önümüzdeki rakip bizi durdurmak için her şeyi yapacak ama biz Fenerbahçe'yiz ve kupayı alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

        Fenerbahçe ile ilk kez Final-Four tecrübesi yaşadığının altını çizen Onuralp Bitim, "Motivasyonum çok yüksek. Anadolu Efes ile de Final-Four'a gelmiştim. Fenerbahçe ile ilk senemde 2 kupanın üstüne bir de Final-Four. Hedefini kurduğumuz her şeye adım adım ilerliyoruz ve başarıyoruz. En önemlisine geldik. Final-Four'da bulunmak, benim için çok heyecanlı ve kariyerim için önemli bir an. Fenerbahçe formasıyla bulunmak da ayrı." şeklinde görüş belirtti.

        ARTURS ZAGARS: KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

        Fenerbahçe Beko'nun Letonyalı basketbolcusu Arturs Zagars, iyi durumda olduklarını ve Olympiakos karşısında kendilerine güvendiklerini belirtti.

        Dörtlü Final'de yer almaktan heyecan duyduğunu dile getiren Zagars, "Kendimizi iyi hissediyoruz ama aynı zamanda kendimize güveniyoruz. Ancak asıl önemli olan sakin kalmak. Herkesin sağlıklı olmasına seviniyoruz. Yarın için mücadeleye hazırız. Olympiakos normal sezonu birinci bitirdi. Üst üste 5. kez Final-Four'a yükseldiler, açıkçası birinci sınıf bir takım. Biz de final için kendimize bir şans yaratmaya ve 40 dakika boyunca iyi oynamaya çalışacağız. Final-Four'da her takım birbirini yenebilir. Ne olacağı belli olmaz. Sadece elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve maçtan sonra sahadan ayrılırken pişmanlık duymayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
