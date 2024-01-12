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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis için sakatlık açıklaması! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis için sakatlık açıklaması!

        Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in kasık bölgesinden sakatlık yaşadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 10:58 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:58
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        Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması
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        Fenerbahçe Beko, yıldız oyuncusu Nigel Hayes-Davis'in sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Oyuncumuz Nigel Hayes-Davis, 9 Ocak Salı günü oynanan Partizan karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre adduktor kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

        Nigel Hayes-Davis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

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