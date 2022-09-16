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Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef, Cevat Soydaş Turnuvası final maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Basketbolseverlerin şimdiden merakla beklediği zorlu derbi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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  • Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı saat kaçta?

    Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı için geri sayım başlamış durumda. İki ekibin de yeni transferlerinin forma giyeceği zorlu randevu öncesi ayrıntılar belli oldu. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı ile ilgili ayrıntılar...
  • Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı saat kaçta?

    FENERBAHÇE BEKO GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN?

    Cevat Soydaş Turnuvası final maçına sahne olacak Fenerbahçe Galatasaray maçı bu akşam saat 18:00'de başlayacak.
  • Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı saat kaçta?

    FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Galatasaray basketbol derbisi Tofaş YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
  • Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı saat kaçta?

    FENERBAHÇE BEKO FİNALE NASIL GELDİ?

    Bu yıl 22.si düzenlenen Cevat Soydaş Turnuvası’nın yarı final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Gaziantep Basketbol, Bursa’da bulunan TOFAŞ Spor Salonu’nda kozlarını paylaştılar.  Kıran kırana geçen maçı sarı-lacivertli ekip Dyshawn Pierre’in son saniyede bulduğu sayıyla 88-86’lık skorla kazanmayı başardı.
  • Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı saat kaçta?

    Karşılaşmada maçın bitimine 5 saniye kala Gaziantep Basketbol skoru 86-86’da eşitlese de Fenerbahçe Beko son topta potaya giden Dyshawn Pierre ile sayıyı buldu ve karşılaşmadan 88-86’lık skorla galip ayrıldı.
  • Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı saat kaçta?

    GALATASARAY NEF FİNALE NASIL GELDİ?

    22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Nef, Tofaş'ı 84-79 mağlup etti.

    Bu sonuçla Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi oldu.
  • Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı saat kaçta?

    Galatasaray Nef adına Braian 17, Sadık 12, Göksenin 10, Dylan 9, Angelo 7, Raymar 5, Jehyve 2 sayı üretti. Tofaş'ta Rob Gray 20, Tyler Ennis 13 sayı ile oynadı.

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