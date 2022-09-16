Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı için geri sayım başlamış durumda. İki ekibin de yeni transferlerinin forma giyeceği zorlu randevu öncesi ayrıntılar belli oldu. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı ile ilgili ayrıntılar...