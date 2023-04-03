Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef derbisi ile kapanacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda ezeli rakibini mağlup eden Fenerbahçe Beko, yeni bir derbi galibiyeti isterken konuk Galatasaray Nef ise rövanşı almak için parkeye çıkacak. İşte, büyük bir heyecanın yaşanacağı Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçına dair tüm detaylar...