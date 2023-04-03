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Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen derbiye iki takım da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. İşte, bu akşam 20:30'da başlayacak derbiye dair tüm bilinmesi gerekenler...

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  • Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB GS basket maçı hangi kanalda?

    Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef derbisi ile kapanacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda ezeli rakibini mağlup eden Fenerbahçe Beko, yeni bir derbi galibiyeti isterken konuk Galatasaray Nef ise rövanşı almak için parkeye çıkacak. İşte, büyük bir heyecanın yaşanacağı Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçına dair tüm detaylar...
  • Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB GS basket maçı hangi kanalda?

    FENERBAHÇE BEKO GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN?

    Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçına sahne olacak Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı 3 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:30'da başlayacak.
  • Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB GS basket maçı hangi kanalda?

    FENERBAHÇE BEKO GALATASARAY NEF MAÇI HANGİ KANALDA?

    Büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol derbisi beIN Sports HD5 kanalından canlı yayınlanacak.
  • Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB GS basket maçı hangi kanalda?

    FENERBAHÇE BEKO GALATASARAY NEF MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

    Yellow Seat (Yemek Dahil) : ₺2.500,00

    Saha içi A-D-G Sıraları (Yemek Dahil) : ₺2.500,00

    Saha içi B-E-H Sıraları (Yemek Dahil) : ₺2.000,00

    Saha içi C-F-J Sıraları (Yemek Dahil) : ₺1.550,00
  • Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB GS basket maçı hangi kanalda?

    Loca : ₺700,00

    346 (Açık Loca) (Yemek Dahil) : ₺750,00

    Kategori 1 : ₺550,00

    Sky Lounge : ₺400,00

    Kategori 2 : ₺350,00

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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