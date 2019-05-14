Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fenerbahçe Beko'nun en büyük kozu Obradovic

AA

Basketbolda 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde yer alacak Fenerbahçe Beko'nun en büyük güvencesi başantrenörü Zeljko Obradovic'in tecrübesi olacak

Zeljko Obradovic

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, 18. Dörtlü Finali'nde 10. kupasını Fenerbahçe'nin başında kazanmak için mücadele edecek.

Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupasını en fazla kazanan başantrenör olan Obradovic, bu sevinci 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de yaşadı.

Obradovic, ülkesinde Partizan takımıyla 1991 yılında başladığı başantrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Obradovic'in takımı, 1992'de İstanbul'daki organizasyonun finalinde Joventut Badalona'yı 71-70 yenerek kupayı kazandı.

Tecrübeli başantrenör, İspanyol takımlar Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda, finalde Yunan ekibi Olympiakos karşısında zafere ulaştı.

Sırp çalıştırıcı efsanesi haline geldiği Panathinaikos'la ise 8 kez Dörtlü Final'de yer alıp 5 Avrupa şampiyonluğu gördü.

Ayrıca başarılı başantrenör, Yunan ekibiyle 2001-2002 sezonunda itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) kazanan ilk başantrenör oldu.

FENERBAHÇE'Yİ ZİRVEYE 2017'DE ÇIKARDI

Obradovic, Fenerbahçe'yi 2017 yılında Avrupa'nın zirvesine çıkardı.

2013 yılında geldiği sarı-lacivertlileri üst üste 5. kez Dörtlü Final'e çıkaran Sırp başantrenör, 2016-2017 sezonunda ise büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de önce Real Madrid'i eleyen Obradovic'in öğrencileri, finalde de Olympiakos'u 80-64 yenerek kulüpler bazında Türk basketbol tarihinin en büyük başarısını elde etti.

BÜTÜN TAKIMLARIYLA AVRUPA KUPALARINI KAZANDI

Zeljko Obradovic, kariyerinde çalıştırdığı 6 kulüp takımıyla da Avrupa kupası kazanma sevinci yaşadı.

Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe'yle Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden Obradovic, 1998-1999 sezonunda ise Benetton'un başında o dönemin en önemli kupalarından biri olan Saporta Kupası'nı elde etti.

Obradovic, Saporta Kupası'nı 1996-1997 sezonunda da Real Madrid'in başında kazandı.

17 DÖRTLÜ FİNAL'İN 12'SİNDE FİNALE ÇIKTI

Daha önce 17 kez Dörtlü Final heyecanı yaşayan Obradovic, 12 kez takımlarını finale çıkardı.

Obradovic, bu finallerin ise sadece 3'ünü kaybetti. Sırp başantrenör 2001 yılında Panathinaikos, 2016 ve 2018 senelerinde de Fenerbahçe'yle final kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, 17 kez mücadele ettiği Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 9 şampiyonluğun yanı sıra üç kez ikincilik, iki kez üçüncülük ile üç defa dördüncülük elde etti.

LASO'NUN 2, ITOUDİS'İN 1 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Dörtü Final'de yer alacak diğer takımlardan Real Madrid ve CSKA Moskova'nın başantrenörlerinin de organizasyonda şampiyonlukları bulunuyor.

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, 8. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 5 kez Dörtlü Final'e kaldı ve 4'ünde İspanyol temsilcisine final oynattı. Real Madrid, Laso döneminde 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis de bir kez bu kupayı kazanma başarı gösterdi. Üst üste 5. kez takımını Dörtlü Final'e taşıyan Yunan başantrenör, takımını 1 kez finale çıkardı ve 2016'da kupayı kazandı.

Bu kulvarda şampiyonluğu bulunmayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise 3. kez kariyerinde Dörtlü Final'de boy gösterecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü
BASKETBOLAvrupa'da İspanya ve İtalya üstünlüğü
Kostas Slukas "Anadolu Efes, Final-Four'u haketti"
BASKETBOL"Anadolu Efes, Final-Four'u haketti"
Fenerbahçe: 88 - Çukurova Basketbol: 70
BASKETBOLFenerbahçe seride öne geçti
Cavaliers başantrenörünü kolej liginde buldu
BASKETBOLCavaliers başantrenörünü kolej liginde buldu
Kawhi Leonard, Toronto'yu finale götürdü!
BASKETBOLFinale taşıyan o an
Melih Mahmutoğlu: "Güzel sezonu taçlandırmak istiyoruz"
BASKETBOL"Güzel sezonu taçlandırmak istiyoruz"
Dörtlü Final'in en tecrübelisi CSKA'lı basketbolcular
BASKETBOLFinal Four'un en tecrübelisi CSKA
Raptors ve Trail Blazers konferans finalinde
BASKETBOLRaptors, Portland konferans finalinde
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı
BASKETBOLPotada normal sezon tamamlandı
Gaziantep Basketbol: 66 - Galatasaray Doğa Sigorta: 70 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLGalatasaray sezonu 4. bitirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X