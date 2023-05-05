Fenerbahçe Beko Olympiakos play-off 4. maçı için araştırmalar başladı. Yunanistan ekibinin 2-1 önde olduğu seride temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 3. maçta son saniye üçlüğüyle rakibini kıl payı elinden kaçırdı. 5 maç üzerinden oynanan ve 3 galibiyet elde eden takımın Final Four'a yükseleceği eşleşmede sarı lacivertliler, 4. maçta rakibini mağlup edip seriyi son maça taşımak için sahaya çıkacak. İşte, detaylar...