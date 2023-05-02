Fenerbahçe Beko Olympiakos play-off 3. maçı için geri sayıma geçildi. 5 maç üzerinden oynanan ve 3 galibiyet elde eden takımın Final Four'a yükseleceği zorlu seride sarı lacivertli temsilcimiz hem seride öne geçmek hem de saha ve seyircisi önünde seriyi bitirme şansı adına parkeye çıkacak. İşte, detaylar...