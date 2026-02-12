Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe, Panathinaikos deplasmanında! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Panathinaikos deplasmanında!

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 28. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 09:53 Güncelleme: 12.02.2026 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Beko, Panathinaikos deplasmanında!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 28. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Telekom Center'da oynanacak mücadele, TSİ 22.15'te başlayacak.

        Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda oynadığı 26 karşılaşmada 19 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, serisini sürdürmeyi hedefliyor.

        A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise 16 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Yunanistan temsilcisi, ligde oynadığı son mücadelede deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımına 78-62 mağlup oldu.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Yunan ekibi 81-77 kazanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

        Gezi Parkı davası kapsamında tutuksuz yargılanan ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında savcı, esas hakkındaki mütalaasını celse arasında mahkemeye sundu. Savcı, Ayşe Barım'ın 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen v...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL
        Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        Genç kadın araçta ölü bulunmuştu... Cani, Alev'i boğmuş!
        Genç kadın araçta ölü bulunmuştu... Cani, Alev'i boğmuş!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oylayacak
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oylayacak
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor
        Kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor
        ABD Adalet Bakanı Bondi'ye Epstein sorgusu
        ABD Adalet Bakanı Bondi'ye Epstein sorgusu
        Ücret ve maaşta makas daraldı
        Ücret ve maaşta makas daraldı
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar