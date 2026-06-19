Fenerbahçe Beko sezonu 3 kupayla kapattı!

JASIKEVICIUS'UN F.BAHÇE'DE 8. ŞAMPİYONLUĞU

Sarunas Jasikevicius, başantrenörlük kariyerinde 8'i Fenerbahçe Beko'da 20. şampiyonluğunu kazandı.

Litvanyalı başantrenör, 2023-24 sezonundan bu yana görev yaptığı sarı-lacivertli takımda birer THY Avrupa Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3'şer Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Jasikevicius, Zalgiris'te 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası, Barcelona'da ise 2'şer İspanya Ligi ile İspanya Kupası zaferleri elde etti.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk ve bireysel başarı kazandı.