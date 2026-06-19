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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko sezonu 3 kupayla kapattı!

        Fenerbahçe Beko sezonu 3 kupayla kapattı!

        Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 2025-26 sezonunda mücadele ettiği 4 kulvardan 3'ünde şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 22:52 Güncelleme:
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seriyi 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.

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        F.BAHÇE'NİN 13. ŞAMPİYONLUĞU

        Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü üst üste 13. kez kupayı müzesine götürdü.

        İlk şampiyonluğunu 1990-91 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24 ve 2024-25'in ardından 2025-26'da da şampiyonluğa ulaştı.

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        4 KUPANIN 3'ÜNÜ KAZANDI

        Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 2025-26 sezonunda mücadele ettiği 4 kulvardan 3'ünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

        Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

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        Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, 3 kulvarda da Beşiktaş GAİN'e üstünlük kurarak şampiyonluk elde etti.

        Fenerbahçe, 2 kez şampiyonluk yaşadığı Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) ise dörtlü finalde mücadele etti.

        Sarı-lacivertliler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonda Olympiakos'a mağlup olarak adını finale yazdıramadı.

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        JASIKEVICIUS'UN F.BAHÇE'DE 8. ŞAMPİYONLUĞU

        Sarunas Jasikevicius, başantrenörlük kariyerinde 8'i Fenerbahçe Beko'da 20. şampiyonluğunu kazandı.

        Litvanyalı başantrenör, 2023-24 sezonundan bu yana görev yaptığı sarı-lacivertli takımda birer THY Avrupa Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3'şer Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

        Jasikevicius, Zalgiris'te 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası, Barcelona'da ise 2'şer İspanya Ligi ile İspanya Kupası zaferleri elde etti.

        Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk ve bireysel başarı kazandı.

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        87 MAÇTA 64 GALİBİYET

        Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 87 karşılaşmada 64 galibiyet aldı.

        Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi'nde 40, Avrupa Ligi'nde 43, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maça çıktı.

        Bu müsabakaların 64'ünü kazanan Fenerbahçe Beko, 23'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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        2 TAKIM ARASINDA 5 FİNALİN GALİBİ F.BAHÇE!

        Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş GAİN ile oynadığı son 5 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.

        Fenerbahçe ile Beşiktaş, ikişer kez Türkiye Kupası finali (2025, 2026), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi (2025, 2026) ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında (2025) karşı karşıya geldi.

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        Basketbol Süper Ligi final serilerinde Beşiktaş'a 2024-25'te 4-1, bu sezon da 3-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe Beko, 2 kez Türkiye Kupası finali ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da siyah-beyazlıları mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

        Ligde üst üste ikinci kez final oynayan Beşiktaş'ın şampiyonluk özlemi ise 15 yıla çıktı.

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