        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko, yarı finalde Anadolu Efes ile eşleşti!

        Fenerbahçe Beko, yarı finalde Anadolu Efes ile eşleşti!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko, yarı finalde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 22:47 Güncelleme:
        Fenerbahçe yarı finalde A. Efes ile eşleşti!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor'u deplasmanda 96-73 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.

        Sarı-lacivertliler yarı final serisinde Anadolu Efes'le karşılaşacak.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar

        Safiport Erokspor: Pangos, Simmons 10, Cornelie 20, Egehan Arna 10, Love 16, Thomas Akyazılı 3, Thurman 6, Ahmet Düverioğlu 8, Crawford, Galloway, Ozan Yılmaz

        Fenerbahçe Beko: Melli 5, Horton-Tucker 17, Melih Mahmutoğlu 21, Hall 5, Birch 8, Metecan Birsen 5, Baldwin 10, Onuralp Bitim 5, Jantunen 14, Colson 6, Mert Emre Ekşioğlu, Demircan Demir

        1. Periyot: 11-25

        Devre: 37-64

        3. Periyot: 56-79

