Fenerbahçe - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı ne zaman?Salı günü Portekiz'de Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe 1-0 yenik ayrıldı. Ancak son söz Kadıköy'de söylenecek Fenerbahçe'nin tur atlayabilmesi için 2 farklı kazanması gerekiyor. Peki, futbol severlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman? hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE-BENFICA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 14 Ağustos Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanşında Ülker Stadı'nda konuk edeceği Benfica karşılaşmasını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.



UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan maçta Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken, müsabakanın dördüncü hakemi ise Roberto Ponis olacak.

Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi İslam Slimani, takımla ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile 14 Ağustos Salı günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda yeni transfer İslam Slimani'nin takımla ilk antrenmanına çıktığı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında dün oynanan Bursaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların idmanda yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptığı kaydedildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü belirtildi. Sarı-lacivertlilerin çalışmayı, dar alanda yapılan taktik maçla tamamladığı ifade edildi. Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Volkan Demirel: "Benfica maçı çevrilemeyecek bir skor değil"

Fenerbahçe'nin Kaptanı Volkan Demirel Benfica maçı için, "Çevrilemeyecek bir skor değil" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin 2-1’lik Bursaspor galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Volkan Demirel uzun süre aradan sonra sezona galibiyetle başladıklarını ifade ederek, “Lefter Küçükandonyadis sezonun galibiyetle başlamamız güzel oldu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bireysel ve takım olarak iyi değildik ama ilk hafta da kazanmak önemliydi. İlerleyen haftalarda performansımız takım olarak yükselecektir. Daha iyi bir futbola bu taraftarı mutlu etmeye çalışacağız. İlerleyen haftalarda bu taraftarımız desteği ile daha iyi çalışarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Çevrilemeyecek bir skor değil

Benfica maçı için çevrilemeyecek bir skor olmadığını söyleyen Volkan Demirel, “Sahaya çıkıp tutu geçmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İlk maçları Benfica'yı çok iyi analiz etmiştik. İlk maç çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda yorgunluk ve onların baskısıyla birlikte golü yedik. Burada maç farklı olacaktır. Taraftarımızla beraber turu geçmek için çabalayacağız” şeklinde konuştu.

VAR sistemi doğru kararın çıkması için güzel uygulama

VAR sistemi doğru kararın çıkması için güzel bir uygulama olduğunu belirten Demirel, “Bugün 1 tane penaltı verildi ama VAR sistemi incelendikten sonra ofsayt kararı verildi. Bu da futbolcular adına mutluluk verici. Yoksa bakıldığında burada iki takımda beraberlikle ayrılabilirdi. Güzel bir maç oldu hem Bursaspor adına hem de bizim adımıza bütün takımlara başarılar diliyorum. İnşallah bizim istediğimiz gibi bir sezon olur” dedi.

Sıkıntı, stres ve baskı hatalara neden oluyor

Sıkıntı, stres baskı hatalara neden olduğunu söyleten Demirel, “Allah'tan herhangi bir sıkıntı olmadı. Gerçek Fenerbahçe taraftarı budur. Onlar olduğu zaman biz daha kuvvetliyiz. umarım bütün sezon boyunca böyle desteklerle. Onların yokluğu ise bizi eksiklik hissettirir. Hem beraber bu sezonu güzelde bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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