Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ilk 11'ler! Fenerbahçe Ç.Rizespor maçı saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar?
Süper Lig'de 7. haftanın Pazar günü seansında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Bu sezon lige 6'da 6 ile başlayan ev sahibi Fenerbahçe, sahasında son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen Çaykru Rizespor ile kozlarını paylaşacak. İşte, Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ile ilgili tüm bilgiler...
Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 7. hafta lig maçında bugün Fenerbahçe ile Çaykur Rizepsor bugün kozlarını paylaşacak. Ligde günün en dikkat çeken maçlarından biri olan Fenerbahçe Çaykur Rizepsor maçının başlam saati, yayıncı kanalı, bilet fiyatları ve muhtemel 11'leri bir araya getirdik!
FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2023-2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak Fenerbahçe Başakşehir maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ
Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko