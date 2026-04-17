Fenerbahçe, VAR'la penaltı kazandı!
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının 78. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Talisca, Taylan'ın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Adnan Deniz Kayatepe pozisyonu VAR monitöründe izleyip penaltı kararı verdi.
Giriş: 17 Nisan 2026 - 22:43 Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında kazandığı penaltı atışı VAR kararı sonucunda geldi.
Müsabakanın 74. dakikasında Anderson Talisca, ceza sahası içinde Taylan Antalyalı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi pozisyonu devam ettirirken 77. dakikada VAR tarafından pozisyonu izlemesi için çağrıldı.
Pozisyonu ekranda izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, 78. dakikada penaltı kararı verdi. Müsabakanın 80. dakikasında topun başına geçen Anderson Talisca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
