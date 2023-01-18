ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

*Bilet satışına sadece FENERIUM ALT F-G-H ve FENERIUM ÜST H-I bloklar sunulacaktır. Bu bloklar dışında kalan diğer tüm tribün ve bloklardaki koltuklar kombine olarak satılmıştır. Kombine olarak satılan bloklardan, kulübe devir yapılması halinde bilet satışa çıkacaktır.