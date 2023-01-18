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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Son 16 Turu maçları ile sürüyor. Fenerbahçe, Türkiye Kupası Son 16 Turu eleme maçında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Karşılamanın başlamasına sayılı saatler kalırken, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının tarihi, saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından mercek altına alındı. İşte Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı hakkında tüm merak edilenler...

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  • Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı için nefeler tutuldu. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
  • Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.
  • Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Fenerbahçe - Çaykur Rizespor  maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

     
  • Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

    Fenerbahçe - Çaykur Rizespor  maçını Bahattin Şimşek yönetecek.

     
  • Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

    Bilet fiyatları şöyle:

     

    Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 730,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL

    Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL

    Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

    Misafir Tribünü: 200,00 TL

     
  • Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

     

    *Bilet satışına sadece FENERIUM ALT F-G-H ve FENERIUM ÜST H-I bloklar sunulacaktır. Bu bloklar dışında kalan diğer tüm tribün ve bloklardaki koltuklar kombine olarak satılmıştır. Kombine olarak satılan bloklardan, kulübe devir yapılması halinde bilet satışa çıkacaktır.

     
  • Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    *Maçlara katılamayacak olan taraftarlar,  karşılaşmalarda koltuklarını kulübe devredebileceklerdir. Koltuklarının bilet olarak satılması halinde, satış tutarının %40’lık kısmı sonraki sezonun yenileme sürecinde kullanılmak üzere passo kartlarına puan olarak yüklenecektir. Yenileme sürecinde kullanılmayan puanlar silinecektir.

     

    *Misafir tribünü bilet satışları, genel satış ile birlikte başlayacaktır.(19.01.2023- Saat; 11:00)

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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