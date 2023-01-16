Türkiye Kupası heyecanı Son 16 Turu maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde sahaya çıkacak Fenerbahçe, Çaykur Rizespor yenip bir üst tura çıkma hesapları yapıyor. Peki, "Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı? İşte ZTK Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı hakkında tüm merak edilenler...