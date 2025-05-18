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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan

        Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne "baskın" yaptığına dair çıkan iddiaları yalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 09:42 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:42
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        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
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        Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un Fenerbahçe Gönülleri Derneği'ne ziyareti hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un akşam saatlerinde Fenerbahçe Gönülleri Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdiği haberleri, "Dernek basma" şeklinde yankı bulmuştu. Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin açıklama geldi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin stadımızın hemen karşısındaki Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne yapmış olduğu ziyaret ile ilgili ortaya atılan iddialar tamamen yalan ve maksatlıdır. Bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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