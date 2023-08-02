Fenerbahçe'de Diego Rossi ile yollar ayrıldı! İşte bonservisi... Fenerbahçe, Diego Rossi için ABD ekibi Columbus Crew SC ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, bu transfer için 5.6 milyon dolar bonservis, 1 milyon dolar bonus ve sonraki satıştan yüzde 15 pay alacak

Habertürk Giriş: 02.08.2023 - 22:45 Güncelleme: 03.08.2023 - 00:21 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL