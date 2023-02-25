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Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçti!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia, Konyaspor karşısında da gollerine devam etti. Kadıköy'de oynanan mücadelede iki kez fileleri havalandıran Ekvadorlu futbolcu, ligdeki toplam gol sayısını 22'ye çıkarıp krallık yarışında farkı açtı.

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  • Fenerbahçe'de Enner Valencia fırtınası!

    Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla takımını sırtlayan Enner Valencia, Konyaspor maçında da gollerine devam etti.
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia fırtınası!

    Ekvadorlu yıldız, Konyaspor karşısında biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydederek ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı.
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia fırtınası!

    13. dakikada kazanılan penaltıda Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak iki yan direğe birden çarparak ağlarla buluştu.
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia fırtınası!

    45+6. dakikada bir kez daha sahne alan Valencia, Rossi'nin ortasında şık bir dokunşla topu filelere yollayıp farkı ikiye çıkardı.
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia fırtınası!

    Gol krallığı yarışında 22 golle zirvede yer alan 33 yaşındaki futbolcu, en yakın rakibi Fabio Borini ile arasındaki gol farkını 9'a çıkardı.
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia fırtınası!

    Valencia ayrıca, attığı iki golle birlikte sarı-lacivertli formayla 51 gole ulaştı ve Fernandao'yu geride bırakarak Fenerbahçe tarihinin en golcü 10. oyuncusu oldu.

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