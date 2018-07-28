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7 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satışına da ihtiyacı olan yönetimin, bu nedenle geçtiğimiz sezonun başında Zenit'ten 7 milyon Euro bonservisle transfer edilen Giuliano'ya gelecek uygun bir teklifi değerlendirmeye alacak.