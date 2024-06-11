Fenerbahçe'de görev dağılımı yapıldı Fenerbahçe'de yeni yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu. Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulunda Erol Bilecik Başkan Vekili, Burak Kızılhan ise Genel Sekreter olarak görevlendirildi. Ahmet Ketenci Spor Şubeleri Sorumlusu olurken, Fethi Pekin ise Hukuk İşleri Sorumlusu olarak yeni yönetimde görev aldı.

Habertürk Giriş: 11.06.2024 - 20:25 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:25 facebook

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