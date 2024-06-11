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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de görev dağılımı yapıldı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de görev dağılımı yapıldı

        Fenerbahçe'de yeni yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu. Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulunda Erol Bilecik Başkan Vekili, Burak Kızılhan ise Genel Sekreter olarak görevlendirildi. Ahmet Ketenci Spor Şubeleri Sorumlusu olurken, Fethi Pekin ise Hukuk İşleri Sorumlusu olarak yeni yönetimde görev aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 20:25 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:25
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        Fenerbahçe'de görev dağılımı yapıldı
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        Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen mazbata töreninin ardından yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

        Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulunun görev dağılımı da belirlendi.

        Başkan Vekili: Erol Bilecik

        Genel Sekreter: Burak Ç. Kızılhan

        Spor Şubeleri Sorumlusu: Ahmet Ketenci

        Hukuk İşleri Sorumlusu: Fethi Pekin

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