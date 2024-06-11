Fenerbahçe'de görev dağılımı yapıldı
Fenerbahçe'de yeni yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu. Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulunda Erol Bilecik Başkan Vekili, Burak Kızılhan ise Genel Sekreter olarak görevlendirildi. Ahmet Ketenci Spor Şubeleri Sorumlusu olurken, Fethi Pekin ise Hukuk İşleri Sorumlusu olarak yeni yönetimde görev aldı.
Giriş: 11.06.2024 - 20:25 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:25
Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen mazbata töreninin ardından yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.
Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulunun görev dağılımı da belirlendi.
Başkan Vekili: Erol Bilecik
Genel Sekreter: Burak Ç. Kızılhan
Spor Şubeleri Sorumlusu: Ahmet Ketenci
Hukuk İşleri Sorumlusu: Fethi Pekin
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