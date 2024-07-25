Fenerbahçe'de hedef orta saha: Sofyan Amrabat, Sander Berge, Ibrahim Sangare...
Jose Mourinho yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe transferde gaza basmıştı. Forvet hattına tüm transferlerini tamamlayan Sarı-Lacivertliler, orta saha bölgesi için de harekete geçti. Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'nun raporu doğrultusunda 3 isim için nabız yokluyor. İşte detaylar...
Jose Mourinho önderliğide sezona başlayan Fenerbahçe transferde gaza basmıştı.
Birçok oyuncuyu kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler son olarak kadrosunu En-Nesyri ile güçlendirdi.
FORVET HATTI TAMAM
Fenerbahçe transfer döneminin henüz ortalarında forvet hattını tamamladı. Kaptan Edin Dzeko'yu takımda tutan Fenerbahçe, Cenk Tosun ve En-Nesyri'yi kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler hücumda güçlü bir hat kurdu.
HEDEF ORTA SAHA
Fenerbahçe, 4-3 mağlup ettiği Lugano karşısındaki savunma performansı iyi bir görüntü çizemedi. Sarı-lacivertli takımda Rade Krunic, ön liberoda etkisiz kalırken tehlike yaratacak topları kesemedi.
Teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetiminden Fred'in yanına ön libero mevkisinde savunma yönü güçlü kesici bir orta saha oyuncusu talep etti.
3 ADAY VAR
Fenerbahçe'de yönetim, listede bulunan Sofyan Amrabat, Sander Berge ve İbrahim Sangare için girişimlere başladı.
Orta saha trasferinde hem 6 hem 8 oynayabilen isimlere yönelen Fenerbahçe rotasını Premier Lig'e çevirdi. Burnley'den Sander Berge ve Nottingham Forest'tan Ibrahim Sangare öne çıkan isimler oldu.
Ayrıca Sarı-Lacivetliler, Fiorentina'dan Sofyan Amrabat için de temaslarını sürdürdü.