Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde cezalı duruma düştü!
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'ı ağırlayan Fenerbahçe'de kart gören Jayden Oosterwolde, rövanş maçında cezalı duruma düştü.
Giriş: 19.02.2026 - 22:28 Güncelleme: 19.02.2026 - 22:28
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest'ı ağırladı.
Mücadelenin 69. dakikasında sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, yaptığı faulün ardından sarı kart görerek rövanş maçında cezalı duruma düştü.
Hollandalı futbolcu daha önce Dinamo Zagreb, Stuttgart, Viktoria Plzen ve Aston Villa maçlarında da sarı kart görmüştü.
