Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde cezalı duruma düştü!

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan'da düşen C-130 uçağına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından uçak enkazından alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, içeriden ve dışarıdan patlayıcı madde artığına rastlanılmamıştır. Uçağın motorları ve pervaneleri ü... Daha Fazla Göster

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan'da düşen C-130 uçağına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından uçak enkazından alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, içeriden ve dışarıdan patlayıcı madde artığına rastlanılmamıştır. Uçağın motorları ve pervaneleri üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda da, motor ve pervanelerin kaza anına kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Pervane kopmasından kaynaklı uçak gövdesinin hasarlandığına dair bir durum tespit edilmemiştir." denildi Daha Az Göster