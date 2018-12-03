Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de iki sakatlık yaşandı. Sarı-lacivertli takımda Mehmet Ekici ve Mathieu Valbeuna sakatlık yaşayarak oyundan çıktı. 65. dakikada Valbuena'nın yerine Frey, Mehmet Ekici'nin yerine ise Benzia oyuna dahil oldu.

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