Fenerbahçe'de Oosterwolde bireysel çalışmalara başladı!
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Jayden Oosterwolde, bireysel çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'de Olympiakos maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Olympiakos maçındaki sakatlığı sonrası ameliyat olan Hollandalı savunma oyuncusu, bireysel çalışmalara başladı.
Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından bireysel çalışmalarına başladığını gösteren bir video paylaştı.
Menisküs operasyonu geçiren Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe'de 41 maçta 2 kez gol sevinci yaşamıştı.