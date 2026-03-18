Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Levent Mercan
Fenerbahçe, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Levent Mercan'ın sol bacak arka adalesinde kısmı yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Giriş: 18.03.2026 - 14:05 Güncelleme:
Kulübün açıklamasında, sarı-lacivertli oyuncunun MR görüntülenmesi sonucuna ilişkin "Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
