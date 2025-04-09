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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de şampiyonluk için parola belirlendi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de şampiyonluk için parola belirlendi!

        Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, şampiyonluk hesapları yapıyor. Sarı-lacivertli camia, kalan 8 maçın tamamının kazanılması durumunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 12:17 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:17
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        Fenerbahçe cephesinde şampiyonluk hesapları netleşti. Sarı-lacivertliler, sezonun son 8 haftasını kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

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        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Teknik heyet ve futbolcuların ortak görüşü ise oldukça net... Sarı-lacivertli camiada, "8 maçı da kazanırsak, şampiyon oluruz." görüşü hakim.

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        Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde şampiyonluk havası her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. Teknik direktör Mourinho önderliğinde, hem taktiksel hem de mental olarak yoğun bir çalışma süreci başladı.

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        Takımın konsantrasyonu ve motivasyonu üst seviyede. Her idmanda adeta final havası yaşanıyor. Takım içindeki inanç ve birliktelik, yönetimin de tam desteğini arkasına almış durumda.

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        Başkan Ali Koç ve yöneticiler, futbolcularla sık sık bir araya geliyor. Bu görüşmelerde oyunculara destek veriliyor ve sürecin önemine vurgu yapılıyor.

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        Yönetim kanadı, kalan 8 maçlık sürecin kazanılması halinde Galatasaray’ın puan kayıplarıyla birlikte ipi göğüsleyeceklerine inanıyor.

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        Fenerbahçe’de sadece rakipler değil, puan cetveli de analiz ediliyor

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        Teknik ekip, Galatasaray’ın fikstüründeki karşılaşmalara dikkat çekerken, sarı-kırmızı ekipin kalan haftalarda puan kaybetmesinin sürpriz olmayacağı görüşünde.

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        Bu nedenle Fenerbahçe’nin odaklandığı tek şey, kalan tüm maçlardan galibiyetle ayrılmak.

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