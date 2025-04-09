Fenerbahçe'de şampiyonluk için parola belirlendi!
Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, şampiyonluk hesapları yapıyor. Sarı-lacivertli camia, kalan 8 maçın tamamının kazanılması durumunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inanıyor.
Fenerbahçe cephesinde şampiyonluk hesapları netleşti. Sarı-lacivertliler, sezonun son 8 haftasını kayıpsız geçmeyi hedefliyor.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Teknik heyet ve futbolcuların ortak görüşü ise oldukça net... Sarı-lacivertli camiada, "8 maçı da kazanırsak, şampiyon oluruz." görüşü hakim.
Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde şampiyonluk havası her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. Teknik direktör Mourinho önderliğinde, hem taktiksel hem de mental olarak yoğun bir çalışma süreci başladı.
Takımın konsantrasyonu ve motivasyonu üst seviyede. Her idmanda adeta final havası yaşanıyor. Takım içindeki inanç ve birliktelik, yönetimin de tam desteğini arkasına almış durumda.
Başkan Ali Koç ve yöneticiler, futbolcularla sık sık bir araya geliyor. Bu görüşmelerde oyunculara destek veriliyor ve sürecin önemine vurgu yapılıyor.
Yönetim kanadı, kalan 8 maçlık sürecin kazanılması halinde Galatasaray’ın puan kayıplarıyla birlikte ipi göğüsleyeceklerine inanıyor.
Fenerbahçe’de sadece rakipler değil, puan cetveli de analiz ediliyor
Teknik ekip, Galatasaray’ın fikstüründeki karşılaşmalara dikkat çekerken, sarı-kırmızı ekipin kalan haftalarda puan kaybetmesinin sürpriz olmayacağı görüşünde.
Bu nedenle Fenerbahçe’nin odaklandığı tek şey, kalan tüm maçlardan galibiyetle ayrılmak.