Fenerbahçe'de seçim heyecanı: Aziz Yıldırım ve Hakan Safi HT Spor'da!
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı HT Spor ekranlarında yaşanacak. Başkan adaylarından Hakan Safi cuma günü saat 17.00'de, Aziz Yıldırım ise cumartesi günü saat 20.00'de HT Spor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli camianın kritik kongre sürecindeki tüm gelişmeleri 3 gün boyunca HT Spor ekranlarından takip edilebilecek.
Giriş: 04 Haziran 2026 - 12:39 Güncelleme:
Fenerbahçe, kritik kongrede sandığa gidiyor. Sarı-lacivertli camianın nabzı 3 gün boyunca HT Spor ekranlarında atacak. Başkanlık yarışında kazanan kim olacak? Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? Seçim heyecanı yarından itibaren HT Spor'da başlayacak.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, yarın saat 17.00'de seçim öncesindeki son mesajlarını ve projelerini HT Spor ekranlarında paylaşacak.
Cumartesi günü saat 20.00'de ise Fenerbahçe'nin eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesinde HT Spor'un konuğu olacak.
Kongre sürecindeki tüm gelişmeler, özel yayınlar, canlı bağlantılar ve sıcak haberler 3 gün boyunca HT Spor ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.
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