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Fenerbahçe'de son dakika: Jesus ayrıldığını açıkladı

Teknik direktör Jorge Jesus, Türkiye Kupası zaferinden son Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı. Jesus "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim." dedi

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Fenerbahçe'de son dakika: Jesus ayrıldığını açıkladı

    Jorge Jesus, kupa finalinden sonra Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı:

    "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim."
  • Fenerbahçe'de son dakika: Jesus ayrıldığını açıkladı

    "Burayı hep iyi hatırlayacağım. Türkiye zor ve yarışmacı bir lig. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Çalıştığım her ülkede kupa kazandım, burada da bunu başardım."
  • Fenerbahçe'de son dakika: Jesus ayrıldığını açıkladı

    "Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim." 
  • Fenerbahçe'de son dakika: Jesus ayrıldığını açıkladı

    "İki rakibimizden, Beşiktaş ve Galatasaray'dan 15 maç fazla yaptık. Aldığımız puanlarla hem Fenerbahçe'nin hem Türkiye'nin yerini iyileştirdik." 
  • Fenerbahçe'de son dakika: Jesus ayrıldığını açıkladı

    "Sezonun tamamen parlak bitmesi için ligi de kazanmamız gerekiyordu. Ancak, kupayı aldık. Avrupa Ligi'nde gruptan çıktık. Kupayı kazanan Sevilla'ya elendik."
  • Fenerbahçe'de son dakika: Jesus ayrıldığını açıkladı

    "Fenerbahçe renklerini savunduğum son maçımdı bugün. Başkanımıza, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren serbest bir teknik direktörüm. Kendime yeni maceralar arayacağım."
  • Fenerbahçe'de son dakika: Jesus ayrıldığını açıkladı

    "Buraya dair her şeyi iyi hatırlayacağım. Türkiye Ligi yarışmacı, güçlü, çekişmeli bir lig. Türkiye Kupası da çok zorlu bir turnuva." 
  • Fenerbahçe'de son dakika: Jesus ayrıldığını açıkladı

    "Oldukça zor oldu kupayı kazanmak. Taraftarlarımıza da teşekkürler. Her zaman bana sevgi gösterdiler."

     
  • Fenerbahçe'de son dakika: Jesus ayrıldığını açıkladı

    "Ülkem dışında çalıştığım her yerde bir kupa kazandım. Burada da bunu başardım." 
  • Fenerbahçe'de son dakika: Jesus ayrıldığını açıkladı

    "Başkanımıza veda edeceğimi birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içerisinde olması için kendisine bilgi vermiştim."

     
  • Fenerbahçe'de son dakika: Jesus ayrıldığını açıkladı

    "Bu kararı alalı bir süre oluyor, burada olmaktan çok keyif aldım. Türk halkı, sevgi dolu bir halk." 
  • Fenerbahçe'de son dakika: Jesus ayrıldığını açıkladı

    "Şimdi Portekiz'e gideceğim. Henüz geleceğimle ilgili karar vermedim. Beklemek istiyorum, hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim bunu göreceğim."

     
  • Fenerbahçe'de son dakika: Jesus ayrıldığını açıkladı
  • Fenerbahçe'de son dakika: Jesus ayrıldığını açıkladı
  • Fenerbahçe'de son dakika: Jesus ayrıldığını açıkladı

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