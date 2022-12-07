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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Yıldız isim ayrılıyor, Aboubakar...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği ocak ayı yaklaştıkça artıyor. Sarı-lacivertlilerde devre arasında ayrılık yaşanması beklenirken forvet için ise Aboubakar sesleri yükseliyor. İşte Fenerbahçe'den son dakika gelişemeleri...

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  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Yıldız isim ayrılıyor, Aboubakar...

    Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

     
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Yıldız isim ayrılıyor, Aboubakar...

    Sarı-lacivertlilerde Miha Zajc takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Yıldız isim ayrılıyor, Aboubakar...

    Takımın başına Jorge Jesus geçtikten sonra fazla süre alamayan Sloven orta saha oyuncusu İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Yıldız isim ayrılıyor, Aboubakar...

    Zajc'ın menajeri eski takımı Empoli ve Sampdoria ile görüşüyor. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Yıldız isim ayrılıyor, Aboubakar...

    Fenerbahçe yönetimi de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc'ın satılmasına sıcak bakıyor. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Yıldız isim ayrılıyor, Aboubakar...

    26 Yaşındaki oyuncudan az da olsa bonservis geliri hedefleniyor.

     
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Yıldız isim ayrılıyor, Aboubakar...

    2019 yazında Empoli'den alınan Miha Zajc bu sezon 15 maçta 2 gol katkısı yapmıştı.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Yıldız isim ayrılıyor, Aboubakar...

    ABOUBAKAR SESLERİ

    Bu arada sarı lacivertli yönetim teknik direktör Jesus'un raporu doğrultusunda bir stoper, bir de forvet taksviyesi yapmaya hazırlanıyor. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Yıldız isim ayrılıyor, Aboubakar...

    Sarı lacivertli takımın hücum hattı için listesinde eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar da var. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Yıldız isim ayrılıyor, Aboubakar...

    Suudi Arabistan takımında 8 maçta 2 gol atan Aboubakar beklentilerin altında kalmıştı. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Yıldız isim ayrılıyor, Aboubakar...

    30 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'ye transferinde en büyük engel yıllık ücreti. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Yıldız isim ayrılıyor, Aboubakar...

    Sarı lacivertli yönetim transfer için formül arıyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Yıldız isim ayrılıyor, Aboubakar...

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