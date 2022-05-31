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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

Fenerbahçe, Jorge Jesus için geri sayıma geçerken transfer çalışmaları sürüyor. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

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  • 01
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Jorge Jesus'un yönetiminde yeni sezona girecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
  • 02
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    EMRE MOR BOMBASI

    Fenerbahçe, bu sezon Fatih Karagümrük'te eski günlere dönüş sinyali veren Emre Mor'u transfer etmeyi planlıyor.
  • 03
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Bu sezon 26 maça çıkan Emre Mor, 5 gol atarken 3 de asist yaptı.
  • 04
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    24 yaşındaki oyuncunun bonservisini Celta Vigo'dan alacak olan Karagümrük ile Fenerbahçe pazarlık aşamasında.

     
  • 05
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Sarı-lacivertli kulübün Emre Mor için kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı önerdiği kaydedildi.

     
  • 06
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Futbol hayatına Danimarka'da başlayan Emre Mor, 2016'da yaklaşık 10 milyon euro karşılığında Dortmund'a transfer olmuş ancak bekleneni verememişti.
  • 07
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    1 yıl sonra La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya 13 milyon euro'ya satılan Emre, bu kulüpte de hayal kırıklığı yarattı.
  • 08
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Galatasaray, Olympiakos ve son olarak Karagümrük'e kiralanan oyuncu İstanbul ekibinde çıkışa geçti.
  • 09
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    JESUS, CARVALHO'YU İSTİYOR

    Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmesi beklenen Jorge Jesus, transfer için düğmeye bastı.
  • 10
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Jesus, Portekizli milli oyuncu William Carvalho'nun transfer edilmesini istedi.
  • 11
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Portekiz'den A Bola, Real Betis'te forma giyen William Carvalho'nun İspanyol ekibinden ayrılıp Jesus'la birlikte Fenerbahçe'ye gidebileceğini yazdı.
  • 12
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Haberde 1 yıl sözleşmesi kalan Carvalho'dan bonservis elde edebilmek için satışa izin verilebileceği kaydedildi.

     
  • 13
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Portekiz A Milli Takımı'na çağrılan 30 yaşındaki oyuncunun kaderinin Uluslar Ligi'nde maçların bitmesinden (12 Haziran) sonra kesinleşeceği kaydedildi.
  • 14
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Sporting Lizbon'da kendisini dünya futboluna tanıtan William Carvalho, 2018'de 16 milyon euro karşılığında Real Betis'e transfer olmuştu.
  • 15
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Bu sezon 33'ü ligde toplam 49 maça çıkarken 4 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. Alt yaş gruplarından itibaren milli formayı da terleten tecrübeli ön libero, 71 kez Portekiz A Milli Takımı forması giydi.

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